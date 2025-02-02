KARABÜK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C.

KARABÜK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/265-2024/266-2024/267-2024/268-2024/269-2024/270-2024/271-2024/272-2024/273-2024/274-2024/275-2024/276-2024/277-2024/278-2024/279-2024/280-2024/281-2024/282-2024/283

KAMULAŞTIRMA İLANI

Aşağıda dosya numaraları ve taşınmaz bilgileri yazılan taşınmazların, Karabük Belediye Başkanlığı tarafından kamulaştırılmasına karar verildiğinden, kamulaştırma işlemine karşı tebligat veya ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde idari yargıda iptal ve maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açılabileceği, dava açıldığının ve yürütmenin durdurulması kararının alındığının belgelendirilmemesi halinde, kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden malın kamulaştırmayı yapan idare adına tescil edileceği hususu 2942 sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 5. bendi uyarınca İLAN OLUNUR.

Kamulaştırma bedelinin yatırılacağı banka Türkiye Vakıflar Bankası Karabük Şubesidir. 27/01/2025

KAMULAŞTIRILMASI YAPILACAK OLAN TAŞINMAZLAR:

2024/265 Esas Karabük İli Merkez İlçesi Soğuksu Mahallesi 639 ada 3 parsel

2024/266 Esas Karabük İli Merkez İlçesi Soğuksu Mahallesi 639 ada 11 parsel

2024/267 Esas Karabük İli Merkez İlçesi Soğuksu Mahallesi 638 ada 33 parsel

2024/268 Esas Karabük İli Merkez İlçesi Soğuksu Mahallesi 639 ada 2 parsel

2024/269 Esas Karabük İli Merkez İlçesi Soğuksu Mahallesi 639 ada 9 parsel

2024/270 Esas Karabük İli Merkez İlçesi Soğuksu Mahallesi 636 ada 7 parsel

2024/271 Esas Karabük İli Merkez İlçesi Soğuksu Mahallesi 651 ada 29 parsel

2024/272 Esas Karabük İli Merkez İlçesi Soğuksu Mahallesi 641 ada 3 parsel

2024/273 Esas Karabük İli Merkez İlçesi Soğuksu Mahallesi 1760 ada 1 parsel

2024/274 Esas Karabük İli Merkez İlçesi Arıcak Mahallesi 154 ada 117 parsel

2024/275 Esas Karabük İli Merkez İlçesi Soğuksu Mahallesi 651 ada 28 parsel

2024/276 Esas Karabük İli Merkez İlçesi Soğuksu Mahallesi 580 ada 29 parsel

2024/277 Esas Karabük İli Merkez İlçesi Soğuksu Mahallesi 639 ada 1 parsel

2024/278 Esas Karabük İli Merkez İlçesi Soğuksu Mahallesi 638 ada 31 parsel

2024/279 Esas Karabük İli Merkez İlçesi Soğuksu Mahallesi 638 ada 1 parsel

2024/280 Esas Karabük İli Merkez İlçesi Soğuksu Mahallesi 638 ada 32 parsel

2024/281 Esas Karabük İli Merkez İlçesi Soğuksu Mahallesi 638 ada 2 parsel

2024/282 Esas Karabük İli Merkez İlçesi Soğuksu Mahallesi 633 ada 7 parsel

2024/283 Esas Karabük İli Merkez İlçesi Soğuksu Mahallesi 635 ada 148 parsel

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