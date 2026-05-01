KARABÜK 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*

T.C.

KARABÜK

1. (SULH HUKUK MAH.)

SATIŞ MEMURLUĞU

2025/35 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup taşınmazın ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/35 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Karabük İli, Merkez İlçesi, Adatepe Mahallesi 1401 Ada 2 Parselde kain, ana taşınmaz niteliği Ev Arsası olan taşınmaz üzerindeki ortaklığın satış sureti ile giderilmesine karar verilmiştir. Tapu kaydında "(F) Harfi ile gösterilen ev 942 Ada 1 Parsel maliklerine aittir." şeklinde muhdesat kaydı bulunmaktadır.Ayrıca "Karabük Belediyesi lehine Muvakkat İnşaat Şerhi", "6306 Sayılı Kanun gereğince riskli yapıdır.", "1401 ADA 1parseldeki binanın(H) HARFİ İLE GÖSTERİLEN KARGİR İKİ KATLIEVİN 19,018 m2 lik kısmı 1401 ADA 2 PARSEL'e tecavüzlüdür.", "Mehmet Yavuz GÜN e ait Adatepe Mahallesi Kafkas caddesi no:59 için6306 Sayılı Kanun gereğince riskli yapıdır.", 30/09/2013 tarih ve 7716 yevmiye nolu "Taşınmazın hisseme düşen ve kamu hizmetinde kalan 64,00 m2'lik kısmı imar uygulaması sonucu bedelsiz olarak herhangi bir hak ve tazminat talep etmeksizin Hazineye iade veya kamuya terk edilecektir.", 24/02/2014 tarih ve 1550 yevmiye nolu "Taşınmazın hisseme düşen ve kamu hizmetinde kalan kısmı imar uygulaması sonucu bedelsiz olarak herhangi bir hak ve tazminat talep etmeksizin Hazineye iade veya kamuya terk edilecektir.", hissedar Çebioğlu Şirketi hissesi üzerinde 24/08/1988 tarih ve 2322 yevmiye nolu "25/3 Kapı Nolu 369 m2 miktarlı gecekontu hak sahibi Hasan kızı Fatma GÜN'e tahsis edildi.", 19/09/2013 tarih ve 7249 yevmiye numaralı "Taşınmazın hisseme düşen ve kamu hizmetinde kalan 32,00 m2'lik kısmı imar uygulaması sonucu bedelsiz olarak herhangi bir hak ve tazminat talep etmeksizin Hazineye iade veya kamuya terk edilecektir.", Karabük Milli Emlak Müdürlüğü lehine 26/11/2013 tarih ve 9616 yevmiye nolu "Taşınmazın hisseme düşen ve kamu hizmetinde kalan 5,00 m2'lik kısmı imar uygulaması sonucu bedelsiz olarak kamuya terk edilecektir.", hissedar Çebioğlu Şirketi ve Demsa Şirketi hisseleri üzerinde Karabük Milli Emlak Müdürlüğü lehine 07/04/2015 tarih ve 3525 yevmiye nolu çeşitli kişilere ait 19/04/2012 Tarih ve 6292 Sayılı Kanun uyarınca belirli metrekarelerin kamuya terki şeklinde belirtme şerhleri bulunmaktadır.

Adresi : Karabük Merkez Adatepe Mahallesi

Yüzölçümü : 2.256,48 m2

İmar Durumu: Emsal: 1.50, Yençok: 30.50 metre Konut alanında kalmaktadır.

Kıymeti : 25.000.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/05/2026 - 10:47

Bitiş Tarih ve Saati : 04/06/2026 - 10:47 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/06/2026 - 10:47

Bitiş Tarih ve Saati : 02/07/2026 - 10:47

26/04/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

