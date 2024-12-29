KARABÜK 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Örnek No:55*

T.C.

KARABÜK

1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2023/6 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup taşınmazın ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/6 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Karabük ili Ovacık İlçesi Merkez Mahallesi 124 Ada 27 Parselde kain, tarla ana taşınmaz niteliğindeki taşınmaz üzerindeki ortaklığın açık artırma usulü satış suretiyle giderilmesine karar verilmiştir.

Adresi : Karabük ili Ovacık İlçesi Merkez Mahallesi

Yüzölçümü : 18.845,05 m2

İmar Durumu: TAKS: 0,20 Yençok: 2 Kat, Ayrık Nizam Rekreasyon alanı ve sosyal tesis alanındadır.

Kıymeti : 2.900.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/04/2025 - 10:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 09/04/2025 - 10:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/04/2025 - 10:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 07/05/2025 - 10:00

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Karabük ili Ovacık İlçesi Merkez Mahallesi 147 Ada 33 Parselde kain, tarla ana taşınmaz niteliğindeki taşınmaz üzerindeki ortaklığın açık artırma usulü satış suretiyle giderilmesine karar verilmiştir.

Adresi : Karabük ili Ovacık İlçesi Merkez Mahallesi

Yüzölçümü : 5.026,95 m2

İmar Durumu: TAKS: 0.30, KAKS: 1.20 olan 4 Katlı Ticaret ve Konut alanında kalmaktadır.

Kıymeti : 1.050.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/04/2025 - 11:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 09/04/2025 - 11:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/04/2025 - 11:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 07/05/2025 - 11:30

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Karabük ili Ovacık İlçesi Merkez Mahallesi 149 Ada 5 Parselde kain, tarla ana taşınmaz niteliğindeki taşınmaz üzerindeki ortaklığın açık artırma usulü satış suretiyle giderilmesine karar verilmiştir.

Adresi : Karabük ili Ovacık İlçesi Merkez Mahallesi

Yüzölçümü : 26.630,75 m2

İmar Durumu: TAKS: 0.20, KAKS: 0.40 olan 2 Kat Konut alanında ve park alanındadır.

Kıymeti : 1.350.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/04/2025 - 13:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 09/04/2025 - 13:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/04/2025 - 13:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 07/05/2025 - 13:30

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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