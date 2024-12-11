KARABÜK 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Güncelleme Tarihi:
Örnek No:55*
T.C.
KARABÜK
1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2024/7 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup taşınmazın ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/7 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Karabük ili Merkez İlçesi Üniversite Mahallesi 1493 Ada 104 Parsel (yenileme öncesi 102 Ada 104 Parsel) sayılı, ana taşınmaz niteliği Tarla olan taşınmaz üzerindeki ortaklığın satış suretiyle giderilmesine karar verilmiştir.
Adresi : Karabük İli Merkez İlçesi Üniversite Mahallesi
Yüzölçümü : 4.360,81 m2
İmar Durumu: Emsal: 1.75, Yençok: 24.50 m olan Ticaret+Konut Alanında, Park Alanında ve Yoldadır.
Kıymeti : 5.000.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 29/01/2025 - 10:20
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Bitiş Tarih ve Saati : 05/02/2025 - 10:20
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 24/02/2025 - 10:20
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Bitiş Tarih ve Saati : 03/03/2025 - 10:20
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
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