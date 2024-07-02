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KARABAĞLAR TAPU MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

KARABAĞLAR TAPU MÜDÜRLÜĞÜNDEN
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 03, 2024 00:00

 

KARABAĞLAR TAPU MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

İzmir İli, Karabağlar İlçesi, Esenyalı Mahallesi 6368 Ada 15 Parselde kayıtlı taşınmazın Beyanlar/Muhdesat  hanesinde “ÜZERİNDEKİ KARGİR EV VE KUYUYU HAVİ TARLA VE BAĞ VE ZEYTİNLİK HAMDİ GÜRSOYLAR A AİTTİR.” Muhdesatı/Belirtmesi bulunmakta olup, söz konusu Muhdesatın/beyanın İzmir Kadastro Müdürlüğünün 05/06/2024  tarih 2024/758  fen kayıt nolu tescil bildirimi ile zemin üzerinde olmadığı belgelendirildiğinden taşınmaz maliklerinin talebiyle Türk Medeni Kanunun 1026. Maddesi gereğince terkin edilmiş olup, iş bu ilanın 7 (Yedi) gün sonra ilanen tebliğ yapılmış sayılacağı  ve bu tarihten itibaren 30  (Otuz) gün içinde terkine karşı dava açma hakkı bulunduğu hususu, kayıtlarımızdan kimlik bilgisi/adresi/mirasçısı tespit edilemeyen muhdesat sahiplerine Türk Medeni Kanununun 1019. Maddesi gereği  ilgililere tebliği olunur.

 

#ilangovtr Basın no ILN02054144

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#ILN02054144#İlangovtr