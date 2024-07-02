KARABAĞLAR TAPU MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

İzmir İli, Karabağlar İlçesi, Esenyalı Mahallesi 6368 Ada 15 Parselde kayıtlı taşınmazın Beyanlar/Muhdesat hanesinde “ÜZERİNDEKİ KARGİR EV VE KUYUYU HAVİ TARLA VE BAĞ VE ZEYTİNLİK HAMDİ GÜRSOYLAR A AİTTİR.” Muhdesatı/Belirtmesi bulunmakta olup, söz konusu Muhdesatın/beyanın İzmir Kadastro Müdürlüğünün 05/06/2024 tarih 2024/758 fen kayıt nolu tescil bildirimi ile zemin üzerinde olmadığı belgelendirildiğinden taşınmaz maliklerinin talebiyle Türk Medeni Kanunun 1026. Maddesi gereğince terkin edilmiş olup, iş bu ilanın 7 (Yedi) gün sonra ilanen tebliğ yapılmış sayılacağı ve bu tarihten itibaren 30 (Otuz) gün içinde terkine karşı dava açma hakkı bulunduğu hususu, kayıtlarımızdan kimlik bilgisi/adresi/mirasçısı tespit edilemeyen muhdesat sahiplerine Türk Medeni Kanununun 1019. Maddesi gereği ilgililere tebliği olunur.

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