KANGAL ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

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KANGAL ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/128

KARAR NO : 2025/292

Davacılar ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ, ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ aleyhine mahkememizde açılan Kamulaştırma (Kamulaştırmasız El Koyma Nedeniyle El Atmanın Önlenmesi) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM :

Davacı Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü tarafından açılan tapu iptali ve tescil talepli davanın REDDİNE,

Dair; davacı vekilinin yüzüne karşı, diğer tarafların yokluğunda verilen karara karşı, gerekçeli kararın tebliğinden itibaren iki haftalık yasal süre içerisinde Kayseri BAM nezdinde istinaf yasa yolu açık olmak üzere TÜRK MİLLETİ adına verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı.

Adresleri tespit edilemeyen davalılar Uğur Aksoy ve Aysel Bulduk'a Tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 02/08/2026

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