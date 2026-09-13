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KANGAL ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

KANGAL ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Eylül 14, 2026 00:00

İLAN
KANGAL ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/128
KARAR NO : 2025/292
Davacılar ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ, ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ aleyhine mahkememizde açılan Kamulaştırma (Kamulaştırmasız El Koyma Nedeniyle El Atmanın Önlenmesi) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;
HÜKÜM :
Davacı Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü tarafından açılan tapu iptali ve tescil talepli davanın REDDİNE,
Dair; davacı vekilinin yüzüne karşı, diğer tarafların yokluğunda verilen karara karşı, gerekçeli kararın tebliğinden itibaren iki haftalık yasal süre içerisinde Kayseri BAM nezdinde istinaf yasa yolu açık olmak üzere TÜRK MİLLETİ adına verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı.
Adresleri tespit edilemeyen davalılar Uğur Aksoy ve Aysel Bulduk'a Tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 02/08/2026

 

#ilangovtr Basın no ILN02546485