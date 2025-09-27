İLAN

T.C. KANGAL ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2022/128 Esas

İLANEN TEBLİGAT YAPILACAK

DAHİLİ DAVALI : UĞUR AKSOY( Yusuf ve Halime oğlu, 25/07/1978 Kangal doğumlu)

Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Kamulaştırma (Kamulaştırmasız El Koyma Nedeniyle El Atmanın Önlenmesi), Kamulaştırma (Taşınmazın Tescili İstemli) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce adres araştırmasından bir netice alınamadığından duruşma gününün ve davacı vekilinin dosyanın yeniden işleme alınması talep dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davacı vekili 15.09.2025 tarihli dilekçesi ile; "Mahkemenizde görülmekte olan 2022/128 Esas sayılı davanın 10.09.2025 günlü ve 11:10 saatli duruşmasına katılmadığımız gerekçesi ile dosyanın işlemden kaldırılmasına karar verilmiştir. Aile üyelerindeki sağlık problemi sebebiyle katılamadığımız davamızın yenilenmesini ve yargılamaya kaldığı yerden devam olunmasını, yeni duruşma gününün taraflara tebliğe çıkarılmasını, gider avansı eksik ise hesabımız incelendikten sonra hesaplanan eksik meblağın tarafımıza bildirilmesini arz ve talep ederim." şeklinde beyanda bulunmuştur.

Duruşma günü: 12.11.2025 günü saat 10:40 olup; "Belirlenen gün ve saatte duruşmaya gelmediğiniz veya gelip de davayı takip etmediğiniz takdirde dosyanın işlemden kaldırılacağı, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve diğer tarafın muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği ihtar ve tebliğ olunur." duruşma günü, davacı vekilinin dosyanın işleme konulması talepli dilekçesi yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.16.09.2025

