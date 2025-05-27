İLAN

T.C. KANGAL ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2021/416 Esas

İLANEN TEBLİGAT YAPILACAK

DAVALI: TÜLAY KAPLAN(Hüseyin ve Ayşe Kızı, 20/01/1961 doğumlu)

Davacı TEDAŞ tarafından aleyhinize açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden tespit edilemediği gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi, bilirkişi raporları ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; "Kamulaştırma bedelinin tespiti ile bedel karşılığında, Sivas İli, Kangal İlçesi, Hamal Köyü, Uyuzpınar Mevkii, 107/1 Ada/Parsele kayıtlı taşınmazın 22,84 m2lik irtifak alanının; Sivas İli, Kangal İlçesi, Hamal Köyü, Uyuzpınar Mevkii, 108/1 Ada/Parsele kayıtlı taşınmazın 262,42 m2lik irtifak alanının; Sivas İli, Kangal İlçesi, Hamal Köyü, Uyuzpınarı Mevkii, 101/808 Ada/Parsele kayıtlı taşınmazın 50,98 m2lik pilon yerinin kamulaştırılması ve 5125,98 m2lik irtifak alanının; Sivas İli, Kangal İlçesi, Hamal Köyü, Uyuzpınarı Mevkii, 101/862 Ada/Parsele kayıtlı taşınmazın 0 m2lik pilon yerinin kamulaştırılması ve 2139,97 m2lik irtifak alanının; Sivas İli, Kangal İlçesi, Hamal Köyü, Uyuzpınarı Mevkii, 101/854 Ada/Parsele kayıtlı taşınmazın 7,85 m2lik irtifak alanının; Sivas İli, Kangal İlçesi, Hamal Köyü, Uyuzpınarı Mevkii, 101/853 Ada/Parsele kayıtlı taşınmazın 55,74 m2lik pilon yerinin kamulaştırılması ve 754,84 m2lik irtifak alanının; Sivas İli, Kangal İlçesi, Hamal Köyü, Otluören Mevkii, 101/959 Ada/Parsele kayıtlı taşınmazın 268,71 m2lik irtifak alanının; Sivas İli, Kangal İlçesi, Hamal Köyü, Otluören Mevkii, 101/956 Ada/Parsele kayıtlı taşınmazın 1827,3 m2lik irtifak alanının; Sivas İli, Kangal İlçesi, Hamal Köyü, Otluören Mevkii, 101/955 Ada/Parsele kayıtlı taşınmazın694,11 m2lik irtifak alanının; Sivas İli, Kangal İlçesi, Hamal Köyü, Otluören Mevkii, 101/967 Ada/Parsele kayıtlı taşınmazın 68,06 m2lik pilon yerinin kamulaştırılması ve 879,27 m2lik irtifak alanının; Sivas İli, Kangal İlçesi, Hamal Köyü, Otluören Mevkii, 101/972 Ada/Parsele kayıtlı taşınmazın 46,92 m2lik pilon yerinin kamulaştırılması ve 2377,76 m2lik irtifak alanının; Sivas İli, Kangal İlçesi, Hamal Köyü, Otluören Mevkii, 101/971 Ada/Parsele kayıtlı taşınmazın 452,64 m2lik irtifak alanının; Sivas İli, Kangal İlçesi, Hamal Köyü, Otluören Mevkii, 101/970 Ada/Parsele kayıtlı taşınmazın 559,12 m2lik irtifak alanının; Sivas İli, Kangal İlçesi, Hamal Köyü, Otluören Mevkii, 101/975 Ada/Parsele kayıtlı taşınmazın 472,93 m2lik irtifak alanının; Sivas İli, Kangal İlçesi, Hamal Köyü, Otluören Mevkii, 101/976 Ada/Parsele kayıtlı taşınmazın 1183,71 m2lik irtifak alanının; Sivas İli, Kangal İlçesi, Hamal Köyü, Otluören Mevkii, 101/978 Ada/Parsele kayıtlı taşınmazın 1462,82 m2lik irtifak alanının; Sivas İli, Kangal İlçesi, Hamal Köyü, Otluören Mevkii, 101/977 Ada/Parsele kayıtlı taşınmazın 20,5 m2lik pilon yerinin kamulaştırılması ve 711,01 m2lik irtifak alanının; Sivas İli, Kangal İlçesi, Hamal Köyü, Otluören Mevkii, 101/991 Ada/Parsele kayıtlı taşınmazın 1201,63 m2lik irtifak alanının; Sivas İli, Kangal İlçesi, Hamal Köyü, Otluören Mevkii, 101/990 Ada/Parsele kayıtlı taşınmazın 56,4 m2lik pilon yerinin kamulaştırılması ve 492,58 m2lik irtifak alanının; Sivas İli, Kangal İlçesi, Hamal Köyü, Otluören Mevkii, 101/994 Ada/Parsele kayıtlı taşınmazın 93,86 m2lik pilon yerinin kamulaştırılması ve 6720,09 m2lik irtifak alanının Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş Genel Müdürlüğü adına tapuya tesciline, Taşınmaz üzerindeki ipotek, haciz ve her türlü 3.kişilerin yasal alacağının tespit edilecek kamulaştırma bedeline yansıtılarak kamulaştırma sonucu taşınmazın müvekkil idare lehineTAKYİDATSIZ olarak tesciline,Tescil kararının bir suretinin tapu sicil müdürlüğüne gönderilmesi ve fen bilirkişisi Raporunun kararın eki sayılmasına karar verilmesine, Gerekçeli kararın bir suretinin depo bedelinin yatırıldığı banka şubesine gönderilerek, tapudaki takyidatların bedele yansıtılarak davalılara ödenmesine, Yargılama gideri ile vekâlet ücretinin karşı taraf (davalılar) üzerinde bırakılmasına karar verilmesini; Karar verildiğinde gerekçeli kararın HMK 321/2 uyarınca tarafımıza tebliğ edilmesini; tebliğ sonrasında gider avansından arta kalan miktarın TR 20 0001 5001 5800 7308 2960 93 Iban numaralı "TEDAŞ GEN. MÜD. HUKUKSAL GELİRLER" hesabına (Mahkeme ve dosya esas bilgisi ile birlikte) havalesini vekâleten arz ve talep ederim." şeklinde beyanda bulunmuştur.

10.11.2021 tarihli bilirkişi heyet raporunda özetle; "Dava tarihi olan 29.07.2021 tarihi itibariyle;

Dava konusu 101 ada 994 parselin dava tarihi itibariyle; mülkiyet kamulaştırmasına konu 93,86 m2'si için555,65 TL olup 6.720,09 m2'si için hesaplanan irtifak hakkı bedeli 38.598,72TL olmak üzere toplam kamulaştırma bedeli 39.154,37TL'dir .Dava konusu taşınmazda Kangal Termik Santral Elektrik Üretim A.Ş.'nin hissesi tamdır. Son takdir ve değerlendirme mahkemenize ait olmak Üzere; heyetimizin tespit ve görüşlerini içeren İş bu bilirkişi raporunu 3 nüsha olarak sayın hâkimliğinize saygı ile arz ederiz." şeklindedir.

28.10.2021 tarihli fen bilirkişi raporunda özetle; "Dava dosyası içerisinde mevcut Kamulaştırma ve irtifak hakkı tesisi işlemine ait Kadastro Müdürlüğünce kontrolü tamamlanan tescil bildiriminde, santral sahası vasıflı 1398385.32 m2 yüzölçümlü 101 ada 994 nolu parselden; Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.Genel Müdürlüğü lehine irtifak hakkı olarak talep edilen kısım raporum eki KROKİ-20'de sınırları kesik çizgi IRT olarak adlandırılmış ve yüzölçümü 6720.09 m2 olarak hesaplanmıştır, Krokimde B1 ve B2 ile gösterilen yerler ise Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.Genel Müdürlüğü lehine pilon yeri olarak kamulaştırılması talep edilen kısımlardır.B1-46.92 m2,8B2-46.94 m2 olarak hesaplanmıştır. Krokimde Bi ile belirtilen pilon (direk)'un keşif tarihinde fiili zeminde mevcut olduğu, ancak 82 ile belirtilen pilon (direk)'un keşif tarihinde filli zeminde mevcut olmadığı tarafımca tespit edilmiştir." şeklindedir.

Duruşma Günü: 12/09/2025 günü saat: 10:25'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu veBilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınıza karar verileceği ilanen tebliğ olunur. 13.05.2025

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