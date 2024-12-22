KANGAL ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

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T.C. KANGAL ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/302 Esas

DAVALILAR : 1- ORHAN ASLAN

Davacı Fırat Aslan tarafından aleyhinize açılan Muhdesat aidiyetinin tespiti davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce yaptırılan adres araştırmasından bir netice alınamadığından bilirkişi raporunun tarafınıza ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Fen bilirkişisinin 16/08/2024 tarihli raporunda özetle ;Söz konusu davalı parsel üzerinde bulunan yukarıda bahsi geçen yapılar rapor eki krokimde sınırları mavi renk ile gösterilen Ahır, Garaj, Tandırlık ve Ev olarak adlandırılan yapılardır. Yapılara ait tarafımca zemin ölçümleri yapılarak hesaplanan yüzölçümleri raporum eki kroki üzerinde gösterilmiştir.

Bilirkişi 28/08/2024 tarihli heyet raporunda özetle ; Davaya konu edilen muhdesat aidiyetine karar verilmesi istenilen 122 ada 3 parsel üzerinde bulunan tek katlı ev garaj ahır ve tandırlığın dava tarihi itibariyle harca esas değeri 264.013,10TL dir.

Bilirkişi raporlarına HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız hususu, bilirkişi raporları yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğin, ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra yapılmış sayılacağı ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02144164