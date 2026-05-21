KANDIRA SATIŞ MEMURLUĞU

Güncelleme Tarihi:
Örnek No:55*
T.C.
KANDIRA
(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2026/26 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/26 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, SARNIÇLAR Mahalle/Köy, 107 Ada, 57 Parsel
Yüzölçümü : 1.941,83 m2 Kıymeti : 2.529.952,05 TL KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 12/06/2026 - 10:13
Bitiş Tarih ve Saati : 19/06/2026 - 10:13
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 13/07/2026 - 10:13
Bitiş Tarih ve Saati : 20/07/2026 - 10:13
20/05/2026
