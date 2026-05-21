KANDIRA SATIŞ MEMURLUĞU

Oluşturulma Tarihi: Mayıs 22, 2026 00:00

Örnek No:55*

T.C.
KANDIRA
(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2026/16 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/16 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, FERİZLİ Mahalle/Köy, 265 Ada, 6 Parsel
Yüzölçümü : 4.980,34 m2 Kıymeti : 5.407.272,38 TL KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri

1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 11/06/2026 - 10:44
Bitiş Tarih ve Saati : 18/06/2026 - 10:44
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 13/07/2026 - 10:44
Bitiş Tarih ve Saati : 20/07/2026 - 10:44

2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, FERİZLİ Mahalle/Köy, 310 Ada, 11 Parsel
Yüzölçümü : 4.775,02 m2 Kıymeti : 5.184.351,63 TL KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri

1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 11/06/2026 - 11:44
Bitiş Tarih ve Saati : 18/06/2026 - 11:44
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 13/07/2026 - 11:44
Bitiş Tarih ve Saati : 20/07/2026 - 11:44

3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, FERİZLİ Mahalle/Köy, 311 Ada, 27 Parsel
Yüzölçümü : 7.173,45 m2 Kıymeti : 6.923.024,86 TL KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri

1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 11/06/2026 - 13:42
Bitiş Tarih ve Saati : 18/06/2026 - 13:42
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 13/07/2026 - 13:42
Bitiş Tarih ve Saati : 20/07/2026 - 13:42

4 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, FERİZLİ Mahalle/Köy, 306 Ada, 22 Parsel
Yüzölçümü : 2.725,85 m2 Kıymeti : 2.959.509,86 TL KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri

1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 11/06/2026 - 14:59
Bitiş Tarih ve Saati : 18/06/2026 - 14:59
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 13/07/2026 - 14:59
Bitiş Tarih ve Saati : 20/07/2026 - 14:59

19/05/2026

 

#ilangovtr Basın no ILN02473936