KANDIRA İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. KANDIRA İCRA DAİRESİ

2025/61 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/61 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, AVDAN Mahalle/Köy, 110 Ada, 1 Parsel, Tapu kaydı; borçlu A**** O*****(1/30 Müşt.) adına kayıtlı,

Adresi : Tapu Kaydı; Borçlu A**** O***** (1/30 Müşt.) Adına Kayıtlı, Kocaeli İli Kandıra İlçesi Avdan Mah. Top Belen Mevki 110 Ada 1Parsel 2.162,33M² Yüzölçümlü Ana Taşınmaz"Bir Katlı Kargir Ev Ve Tarlası" borçlu A**** O*****(1/30 Müşt.) adına kayıtlı,

Yüzölçümü : 2.162,33 m2 ( Borçlu hissesine isabet eden(1/30 Müşt.), 1/30 MÜŞTEREKHİSSESİ SATIŞA ÇIKARILMIŞTIR.)

İmar Durumu :DOSYASINDA

Kıymeti : 284.063,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: DOSYASINDA

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/04/2026 - 10:11

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 21/04/2026 - 10:11 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/05/2026 - 10:11

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 14/05/2026 - 10:11

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, AVDAN Mahalle/Köy, 118 Ada, 73 Parsel, Tapu kaydı; borçlu A**** O*****(1/30 Müşt.) adına kayıtlı,

Adresi : Tapu Kaydı; Borçlu A**** O***** (1/30 Müşt.) Adına Kayıtlı, Kocaeli İli Kandıra İlçesi Avdan Mah. Sırt Çalık Mevki 118 Ada 73Parsel 2.636,59M² Yüzölçümlü Ana Taşınmaz"Tarla" Olan Gayrimenkuldür. Kandıra / KOCAELİ

Yüzölçümü : 2.636,59 m2 ( Borçlu hissesine isabet eden(1/30 Müşt.), 1/30 MÜŞTEREKHİSSESİ SATIŞA ÇIKARILMIŞTIR.)

İmar Durumu : DOSYASINDA

Kıymeti : 35.154,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: DOSYASINDA

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/05/2026 - 10:15

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 02/06/2026 - 10:15 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/06/2026 - 10:15

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 25/06/2026 - 10:15

09/02/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr Basın no ILN02398559