KANDIRA İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C.

KANDIRA

İCRA DAİRESİ

2024/98 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/98 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, KERPE Mahalle/Köy, Düzler Mevkii, 147 Ada, 119 Parsel, 29 Nolu Bağımsız Bölüm

Yüzölçümü : 6.271,92 m2

İmar Durumu : DOSYASINDA

Kıymeti : 4.565.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: DOSYASINDA

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/03/2026 - 14:57

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 24/03/2026 - 14:57 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/04/2026 - 14:57

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 21/04/2026 - 14:57

28/01/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr Basın no ILN02391322