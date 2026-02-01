KANDIRA İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Güncelleme Tarihi:
T.C.
KANDIRA
İCRA DAİRESİ
2024/98 TLMT.
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/98 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, KERPE Mahalle/Köy, Düzler Mevkii, 147 Ada, 119 Parsel, 29 Nolu Bağımsız Bölüm
Yüzölçümü : 6.271,92 m2
İmar Durumu : DOSYASINDA
Kıymeti : 4.565.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler: DOSYASINDA
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 17/03/2026 - 14:57
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 24/03/2026 - 14:57
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 14/04/2026 - 14:57
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 21/04/2026 - 14:57
28/01/2026 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
