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KANDIRA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KANDIRA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 22, 2023 00:00

ESAS NO : 2023/95 Esas

Mahkememizde Kocaeli İli, Kandıra İlçesi, Çakırcaali Mahallesi 134 ada 274 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili istemli olarak Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından davalılar Arzu Çamlıkaya, Faize Albayrak, Fatma Şerife Akcan, Hakan Aydemir, Hayriye Arık, Hüseyin Aydemir, İlyas Aydemir, Kadir Taşçı, Muammer Aydemir, Murteza Taşçı, Mustafa Aydemir, Mükremin Taşçı, Nuriye Kanyılmaz, Raafet Yıldız, Recai Özyol, Serkan Aydemir, Sevgi Uzcan, Yasemin Taşçı, Yusuf Aydemir ve Zerrin Kurtuldu'ya karşı dava açıldığı, taşınmaz hakkında açılan kamulaştırma davasında Kamulaştırma kanunun 10. ve 14. maddeleri gereğince kamulaşıtrma belgelerinin ve dilekçesinin davalılara tebliğinden itibaren 30 gün içinde ilgililerin kamulaştırma işlemlerine karşı idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği, açılacakdavalarda husumetin davacı Karayolları Genel Müdürlüğüne yöneltilmesi, yasal süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan davacı adına tescil edileceği,konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirilmeleri gerektiği hususu İLAN olunur.

#ilangovtr Basın no ILN01864438

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#ILN01864438#İlangovtr