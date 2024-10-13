KANDIRA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. KANDIRA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/16 Esas



Mahkememizde Kocaeli İli, Kandıra İlçesi, Kanatlar Mahallesi 180 ada 82 (eski 180/12) parsel sayılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili istemli olarak Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından davalılarAtiye İpek, Eda Bozan, Emine Sarıtaş, Esat Akgül, Eyüp İnalöz, Gülcan Akgül, İlhan Şahoğlu, İrfan Şahoğlu, Kenan Şahoğlu, Muammer Kural, Musa Dinç, Mustafa Akgül, Mustafa İnalöz, Münevver Özcan, Nezahat Korkusuz, Nihat Dinç, Nurcan Akgül, Orhan Akgül, Rasim Dinç, Refika Kaymakcılar, Reşat Dinç, Salih Dinç, Serpil Akgül, Şerif Akgül, Turan Akgül, Ülkü Gök, Ümit İnalöz, Vildan Okumuş, Yaşar Dinç'e karşı dava açıldığı, taşınmaz hakkında açılan kamulaştırma davasında Kamulaştırma kanunun 10. ve 14. maddeleri gereğince kamulaşıtrma belgelerinin ve dilekçesinin davalılara tebliğinden itibaren 30 gün içinde ilgililerin kamulaştırma işlemlerine karşı idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği, açılacak davalarda husumetin davacı Karayolları Genel Müdürlüğü'ne yöneltilmesi, yasal süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan davacı adına tescil edileceği, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirilmeleri gerektiği hususu İLAN olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02103472