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T.C.
KAMAN SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2024/729 Esas
Davacı Selim ATA ile Gaip Nezaket KILIÇ arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle; Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilecek olan NEZAKET KILIÇ gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur.
GAİP
TC KİMLİK NO : 18076650036
ADI SOYADI : NEZAKET KILIÇ
BABA ADI : MUSTAFA
ANA ADI : FATMA
DOĞUM TARİHİ : 15/03/1969
DOĞUM YERİ : KAMAN
İKAMETGAH ADRESİ : Bahçelievler Mah. 1110 Sk. No:16 Kaman/ KIRŞEHİR
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