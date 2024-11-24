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KAMAN SULH HUKUK MAHKEMESİ

KAMAN SULH HUKUK MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Kasım 25, 2024 00:00

T.C.
KAMAN SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2024/729 Esas

Davacı Selim ATA ile Gaip Nezaket KILIÇ arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle; Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilecek olan NEZAKET KILIÇ gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur.

GAİP
TC KİMLİK NO : 18076650036
ADI SOYADI : NEZAKET KILIÇ
BABA ADI : MUSTAFA
ANA ADI : FATMA
DOĞUM TARİHİ : 15/03/1969
DOĞUM YERİ : KAMAN
İKAMETGAH ADRESİ : Bahçelievler Mah. 1110 Sk. No:16 Kaman/ KIRŞEHİR

 

#ilangovtr Basın no ILN02128046