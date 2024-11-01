T.C. KALKANDERE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2024/128,129,130,131 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı Karayolları Genel Müdürlüğütarafından mahkememize açılan kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili davasında verilen ara karar gereğince; Mahkememize açılan işbu dava ile aşağıda isimleri yazılı malikler adına kayıtlı bulunan taşınmazların davacı idare lehine kamulaştırma kararı verildiği, 4650 Sayılı Yasa ile değişik 8. Maddesine göre oluşturulan kıymet taktir komisyonu tarafından taşınmazların tahmini bedellerini tespit edilmiş olduğu, aynı madde uyarınca davalılar ile hiç bir şekilde taşınmazların idare adına devri konusunda anlaşmaya varılamadığından bahisle kamulaştırmayı yapan idarece 2942 sayılı yasanın 10. Maddesi gereğince taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ile tesciline dair mahkememizde dava açmıştır.



1- İşbu ilanın gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargı iptal ve maddi hatalara karşı da adli yargıda düzeltme davası açılabileceği,



2- Açılacak davalarda husumetin davacı idareye yöneltileceği,



3- Kamulaştırma kanunun 14. Maddesinde ön görülen süre içeresinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların, dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri taktirde, kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği,4-Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına Ziraat Bankası şubesine yatırılacağı, 5-Mahkememizce karar gereğince duruşma gününün 25/12/2024 günü saat 11:30 12:30'e bırakıldığı, Mahkememize yapılacak itirazların ve sunulacak belge ve bilgilerin duruşma tarihi esas alınarak mahkememize sunulması, 2942 sayılı yasanın 4650 S.Y. İle değişik 10. Madde 4. Fıkrası gereğince ilan olunur.

ESAS NO Taşınmaz Yeri Taşınmaz No Vasfı Tapu Alanı Kamulaştırılacak Alan 2024/128 Rize ili, Kalkandere ilçesi, Çayırlı köyü 109 ada 20 parsel Kargır ev ve Çay Bahçesi 6.544,88 m2 1.069,64 m2 2024/129 Rize ili, Kalkandere ilçesi, Çayırlı köyü 109 ada 12 parsel Fındık Bahçesi 1.047,46 m2 99,10 m2 2024/129 Rize ili, Kalkandere ilçesi, Çayırlı köyü 102 ada 6 parsel Fındık Bahçesi 856,92 m2 402,48 m2 2024/130 Rize ili, İkizdere ilçesi, Bayır köyü 127 ada 1 parsel Tarla 647,22 m2 647,22 m2 2024/131 Rize ili, İkizdere ilçesi, Bayır köyü 126 ada 1 parsel Tarla 1.020,62 m2 743,05m2

Tapu Malikleri :2024/128 Dursunali Çakmak, Emine Çakmak, Mehmet Çakmak, Melek Çakmak, Mustafa Çakmak, Vasfiye Çakmak 2024/129 Abdullah Kılıç, Ahmet Kılıç, Ali Kılıç, Ali İhsan Kılıç, Aydın Kılıç, Aynur Kurt, Ayşe Kılıç, Bekir Kılıç, Emine Kılıç, Emine Yazıcı, Fatih Kılıç, Fatma Kılıç, Fatma Kılıç, Günay Kabaoğlu, Hürşit Kılıç, İbrahim Kılıç, İrfan Kılıç, Mehmet Yazıcı, Meryem Yıldırım, Nazim Kılıçoğlu, Neriman Kılıç, Nurdan Sürbahan, Nuriye Kılıç, Nurten Kılıç, Sabire Kaplan, Sabriye Ciğerlioğlu, Sabriye Kılıç, Sultan Selim kılıç, Vahit Kılıç, Vildan Kılıç Yılmaz, Yaşar Kılıç, Yunus Kılıç, 2024/130 Mustafa Akyıldız, 2024/131 Murat Ekşi

#ilangovtr Basın no ILN02113681