KALECİK  BELEDİYE  BAŞKANLIĞI

KALECİK İLÇESİ HALİTCEVRİASLANGİL (1.MINTIKA) MAHALLESİ İMARIN 205054 ADA 1 PARSELİ VE CUMA MAHALLESİ 949 ADA 8 PARSELİN KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILMASI İŞİNE AİT İDARİ İHALE İLANI



Madde 1 – İhale Konusu : Mülkiyeti Belediyemize ait Halitcevriaslangil (1.Mıntıka) mahallesinde imarın 205054 ada 1 parsel (3.Sınıf B Grubu 12. Madde ) teşkil eden toplam 1551,00 m² lik arsa ile Cuma Mahallesi 949 Ada 8 parsel 605 m² taşınmazlar; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesine göre Kapalı Teklif Usulü Belediyeye bırakılacak bağımsız bölümlere ilave olarak teklif edilen nakit bedellerin arttırımı suretiyle ihale edilecektir.





Sıra

No

İl İlçe

Mahalle

Ada

Parsel

Arsa Alanı

(m²)

Emsal -

İmar durumu Toplam

İnşaat Alanı

(m²) Muhammen

Bedel ( TL) Geçici

Teminat TL

( %3) İhale Tarihi

Saati

1 Ankara

Kalecik

Halitcevri Aslangil

( 1. Mıntıka)

205054 / 1

1.551,00

(m²)

E:1,50

Konut + Ticaret

2.326,50 m²

33.501.600,00

TL

1.010.000,00

TL

06.11.2024

Saat :10:30

2

Ankara

Kalecik

Cuma Mahallesi

949 / 8

605,00 (m²)



B-6 Hmax = 21

3.630,00 m²

52.272.000,00

TL

1.600.000,00

TL

06.11.2024

Saat :11:00



Madde 2 – İhalenin Tarihi, Saati Yeri ve Evrakların Teslim Süresi : Söz konusu inşaat yapım ihaleleri yukarıdaki tabloda belirtilen tarih ve saatte, Kalecik Belediyesi Encümen Toplantı salonunda, İhale Komisyonunca yapılacaktır. İhaleye iştirak edecekler teklif zarflarını aşağıda istenilen belgelerle birlikte en geç 06.11.2024 Çarşamba günü saat 10:30’a kadar Belediyemiz ihale komisyonuna verilmek üzere Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim etmeleri yada taahhütlü olarak posta ile Mali Hizmetler Müdürlüğüne göndermeleri gerekmektedir. Postadaki gecikmeler ve telgrafla yapılan başvurular ihale komisyonunca kesinlikle kabul edilmeyecektir.



Madde 3 – İhalenin Yapılış Şekli : İhale, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. Maddesine göre Kapalı Teklif Usulü (Arttırma) ile kat karşılığı yapım ihalesidir.



Madde 4 – İhale Şartnamesinin Ekleri ile Temini ve Bedeli : İhale Şartnamesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden, mesai saatleri içerisinde ücretsiz olarak görülebilir. İhalesi yapılarak işlerin her bir ihale için ihale dosya bedeli 10.000,00 TL (Onbin Türklirası) olup, Kalecik Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden ihale dosyası temin edilebilir. Katılımcı, yatırmış olduğu dosya bedelinin makbuzunu ihale teklif zarfına koyacaktır.



Madde 5 – İhalenin Muhammen Bedeli, Geçici Teminat Miktarı ve Esasları : Yukarıda tabloda ihalesi yapılacak işler için muhammen bedeller belirlenmiştir. İhaleye girecek gerçek veya tüzel kişilerin, ihalesine katılmak istedikleri işle ilgili yukarıda belirtilen muhammen bedel üzerinden %3 geçici teminat vermeleri gerekmektedir. Teminatlar, Belediyemiz hesabına, dekontta ‘Kat Karşılığı İnşaat Yapım İşi’ diye belirtmek şartı ile yatırılabilir. Banka Teminat Mektubu verilmesi halinde, teminat mektubunda ‘ Kat Karşılığı İnşaat Yapım İşi ‘ diye yazılacaktır. Ayrıca teminat mektubu süresiz olarak ve mektubun aslı olacaktır.



Madde 6 – Ödeme Şekli : Sözleşmedeki ilgili maddelere göre, pay cetvelindeki gösterilmiş olan daireler tapu devir tablosunda belirtilen imalat sıralaması tamamlandıkça tapu devirleri yapılacaktır.



Madde 7 – İhaleye Katılacaklardan İstenilen Belgeler :



A) İkametgâh belgesi,



B) Nüfus Kayıt Örneği,



C) Tebligat için Türkiye’te bir adres göstermesi,



D) Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi vermesi,

1- Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkârlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge.

2- Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idari merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge. (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk konsolosluğunca veya Türkiye Dış İşleri Bakanlığı'nca onaylanması gerekir.)



E) İmza sirkülerini vermesi,

1 - Gerçek kişi olması halinde kişinin noter tasdikli imza sirküleri,

2 -Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin bulunduğu ülkedeki Türk konsolosluğunca veya Türkiye Dış İşleri Bakanlığı'nca onaylanması gerekir.)



F) İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin

vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi. (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk konsolosluğunca veya Türkiye Cumhuriyeti Dış İşleri Bakanlığı'nca onaylanması gerekir.)



G) Muhammen bedelinin %20’sinden az olmamak üzere ihale tarihi itibariyle geçerli olan 3B sınıfı son beş yıl içerisinde bina inşaat işlerine ait 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun ve 4734 sayılı Kamu ihale Kanunu kapsamında alınmış İş Deneyim Belgesi ve istekli adına özel veya kamu bina inşaatı işi ile ilgili olarak Belediye İmar Müdürlüğünden veya ilgili kurumdan alınmış İş Bitirme belgesi ( tutanağı) aslı ve noter tasdikli suretinin sunulması zorunludur. İş bitirme tutarları iş bu ihale yılı fiyatlarına tahvil edilerek değerlendirilecektir.

H) Şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz.

I) G sınıfı ve üstü YAMBİS numarasına sahip müteahhitler ihaleye katılabilecektir.



Madde 8 – İhale İlanı Hakkında : Bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, kat karşılığı konut yapım ihale şartnamesi ve sözleşme hükümleri uygulanacaktır. İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun teklifi tespit etmekte serbesttir.

KALECİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI





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