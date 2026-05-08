×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLER Resmi İlanlar Haberleri

Güncelleme Tarihi:

KALECİK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

KALECİK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 09, 2026 00:00

T.C.
KALECİK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Esas No: 2024/81

Ankara ili Kalecik ilçesi Dağdemir Mahallesi güneyi yol, kuzeyi 208 ada 1 parsel sayılı taşınmaz bulunan 2.470,07 m² yüzölçümlü taşınmaz ile kuzeyi yol olan, batısında 203 ada 2 parsel sayılı taşınmaz bulunan 1.172,02 m² yüzölçümlü taşınmaz hakkında davacı İbrahim ÇİFTÇİOĞLU tarafından Maliye Hazinesi, Kalecik Belediye Başkanlığı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı aleyhine zilyetliğe dayalı tapu iptali tescil davası açıldığı, Son ilândan başlayarak üç ay içinde koşulların gerçekleşmediğini ileri sürerek itiraz eden bulunmaz ya da itiraz yerinde görülmez ve davacının iddiası ispatlanmış olursa, hâkimin tescile karar verebileceği hususu ilan olunur.

 

#ilangovtr Basın no ILN02464287