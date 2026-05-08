T.C.

KALECİK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Esas No: 2024/81

Ankara ili Kalecik ilçesi Dağdemir Mahallesi güneyi yol, kuzeyi 208 ada 1 parsel sayılı taşınmaz bulunan 2.470,07 m² yüzölçümlü taşınmaz ile kuzeyi yol olan, batısında 203 ada 2 parsel sayılı taşınmaz bulunan 1.172,02 m² yüzölçümlü taşınmaz hakkında davacı İbrahim ÇİFTÇİOĞLU tarafından Maliye Hazinesi, Kalecik Belediye Başkanlığı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı aleyhine zilyetliğe dayalı tapu iptali tescil davası açıldığı, Son ilândan başlayarak üç ay içinde koşulların gerçekleşmediğini ileri sürerek itiraz eden bulunmaz ya da itiraz yerinde görülmez ve davacının iddiası ispatlanmış olursa, hâkimin tescile karar verebileceği hususu ilan olunur.

