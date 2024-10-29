T.C.

KALECİK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2023/475 Esas

Davacı : Hayrettin COŞKUN

İlanen Tebligat Yapılan Davalı: ÖMER DOĞAN - 28489425350 ÇANKIRI ili, ŞABANÖZÜ ilçesi, MERKEZ mah/köy, 1 Cilt, 181 Aile sıra no, 6 sırada nüfusa kayıtlı, BİLAL ve SAİME oğlu/kızı, 25/12/1979 doğumlu, Tebligat adresine ulaşılamamıştır

Davacı tarafından Kalecik SHM' nin 26/08/2022 tarih ve 2022/347 esas 2022/313 karar sayılı Hamdi Yedikardeş'e ait veraset ilamının iptali için mirasçılık belgesinin iptali davası açıldığı, HMK' nun 129/2 maddesinin yollamasıyla, 121 ve devamı maddeleri gereğince dava ile ilgili elinizde bulunan belgelerin aslını ya da onaylı örneklerini mahkemeye vermeniz, başka yerlerden getirilecek belge ve dosyalar için bulunabilmesini sağlayıcı açıklama yapmanız, aksi halde ancak HMK' nun 140/5 maddesi gereğince ön incelemede bu eksiklikleri tamamlayabileceğiniz, tamamlamadığınız taktirde HMK' nun 145. maddesi gereğince sınırlı ve zorunlu halde delil ibrazının mümkün olabileceği ve delillerden vazgeçmiş sayılacağınız hususu ilanen ihtar ve tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02110643