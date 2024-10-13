KALECİK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN



Esas no: 2022/84

Ankara ili, Kalecik ilçesi, Mahmutlar Mahallesi, Kayadibi Mevkii, 222 ada 10 parsel ile 222 ada 11 parsele komşu olan, tapuya kayıtlı olmayan 16.900,54 m² taşınmaz, Ankara ili, Kalecik ilçesi, Mahmutlar Mahallesi, Kayadibi Mevkii, 222 ada 8 parsele komşu olan, tapuya kayıtlı olmayan 2.000,72 m² taşınmaz, Ankara ili, Kalecik ilçesi, Mahmutlar Mahallesi, Kanlı tarla Mevkii, 222 ada 3 parsele komşu olan, tapuya kayıtlı olmayan, 14.491,02 m² taşınmaz, Ankara ili, Kalecik ilçesi, Mahmutlar Mahallesi, Kayadibi Mevkii, 222 ada 12 parsel ile 223 ada 2 parsele komşu olan, tapuya kayıtlı olmayan 6.387,656 m² taşınmaz, Ankara ili, Kalecik ilçesi, Mahmutlar Mahallesi, Bozkır Mevkii, 168 ada 1 parsele komşu olan, tapuya kayıtlı olmayan 29.882,63 m² taşınmaz, Ankara ili, Kalecik ilçesi, Mahmutlar Mahallesi, Kayadibi Mevkiin, 163 ada 1 parsele yakın, tapuya kayıtlı olmayan 25.817,48 m² taşınmaz, hakkında davacı İbrahim Irmak tarafından Maliye Hazinesi, Kalecik Belediye Başkanlığı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı aleyhine zilyetliğe dayalı tapu iptali tescil davası açıldığı, son ilândan başlayarak üç ay içinde koşulların gerçekleşmediğini ileri sürerek itiraz eden bulunmaz ya da itiraz yerinde görülmez ve davacının iddiası ispatlanmış olursa, hâkimin tescile karar vereceği hususu ilan olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02103164