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Güncelleme Tarihi:

KALE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KALE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Oluşturulma Tarihi: Kasım 14, 2024 00:00

DENİZLİ İLİ, KALE BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN DUYURULUR.

1-) Mülkiyeti Belediyemize ait Cevherpaşa Mahallesi, Mehmetçik Caddesi, No: 2 adresinde 135 ada 4 parselde kayıtlı 888,73 m2 yüzölçümlü taşınmaz üzerinde bulunan 14 adet taşınmaz/işyeri, Gölbaşı Mah. 282 ada 1 ve 2 parseller, 283 ada 2 parsel, 294 ada 1, 2 ve 3 parseller, 295 ada 1, 2, 3 ve 4 parseller ile Cevherpaşa Mahallesi, Beyoğlu Caddesi No:1 adresinde yer alan İşmerkezi ve Konut Merkezinde bulunan 66 nolu bağımsız bölümün 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince açık teklif usulü satılmak üzere Belediyemizce ihaleye çıkarılmıştır.

2-) Satış ihalesi, 28.11.2024 Perşembe günü aşağıda listede belirtilen saatlerde Belediye Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.

3-) Satılacak olan taşınmazların tapu bilgileri, muhammen bedeli, geçici teminatları ve ihale saatleri:

Mahalle

Ada/

Parsel

Niteliği /

Cinsi

Bağımsız Bölüm No

Kapı No

Alan

(m²)

Bulunduğu Kat

Muhammen Bedel

KDV Dahil (TL)

Geçici

Teminat (TL)

 

İhale

Saati

Cevherpaşa

135/4

İşyeri

31

2/31

41,51

Zemin Kat

705.670,00 TL

21.170,10 TL

14:00

Cevherpaşa

135/4

İşyeri

32

2/32

51,70

Zemin Kat

878.900,00 TL

26.367,00 TL

14:02

Cevherpaşa

135/4

İşyeri

33

2/33

31,93

Zemin Kat

542.810,00 TL

16.284,30 TL

14:04

Cevherpaşa

135/4

İşyeri

34

2/34

22,45

Zemin Kat

381.650,00 TL

11.449,50 TL

14:06

Cevherpaşa

135/4

İşyeri

36

2/36

23,17

Zemin Kat

393.890,00 TL

11.816,70 TL

14:08

Cevherpaşa

135/4

İşyeri

40

2/40

110,39

Zemin+Asma Kat

3.532.480,00 TL

105.974,40 TL

14:10

Cevherpaşa

135/4

İşyeri

41

2/41

102,46

Zemin+Asma Kat

3.278.720,00 TL

98.361,60 TL

14:12

Cevherpaşa

135/4

İşyeri

42

2/42

64,37

Zemin+Asma Kat

2.059.840,00 TL

61.795,20 TL

14:14

Cevherpaşa

135/4

İşyeri

44

2/44

59,31

A.Kat

1.423.440,00 TL

42.703,20 TL

14:16

Cevherpaşa

135/4

İşyeri

45

2/45

53,86

A.Kat

1.292.640,00 TL

38.779,20 TL

14:18

Cevherpaşa

135/4

İşyeri

47

2/47

43,68

A.Kat

1.048.320,00 TL

31.449,60 TL

14:20

Cevherpaşa

135/4

İşyeri

48

2/48

42,16

A.Kat

1.011.840,00 TL

30.355,20 TL

14:22

Cevherpaşa

135/4

İşyeri

49

2/49

78,72

A.Kat

1.889.280,00 TL

56.678,40 TL

14:24

Cevherpaşa

135/4

İşyeri

50

2/50

50,76

A.Kat

1.218.240,00 TL

36.547, 20 TL

14:26

Gölbaşı Mah.

282/1

Arsa

-

-

3.379,00

-

1.402.285,00 TL

42.068,55 TL

14:28

Gölbaşı Mah.

282/2

Arsa

-

-

3.424,97

-

1.421.362,55 TL

42.640,87 TL

14:30

Gölbaşı Mah.

283/2

Arsa

-

-

5.012,00

-

2.079.980,00 TL

62.399,40 TL

14:32

Gölbaşı Mah.

294/1

Arsa

-

-

4.296,00

-

1.782.840,00 TL

53.485,20 TL

14:34

Gölbaşı Mah.

294/2

Arsa

-

-

4.296,00

-

1.782.840,00 TL

53.485,20 TL

14:36

Gölbaşı Mah.

294/3

Arsa

-

-

4.296,08

-

1.782.873,20 TL

53.486,19 TL

14:38

Gölbaşı Mah.

295/1

Arsa

-

-

3.357,00

-

1.393.155,00 TL

41.794,65 TL

14:40

Gölbaşı Mah.

295/2

Arsa

-

-

3.358,89

-

1.393.939,35 TL

41.818,18 TL

14:42

Gölbaşı Mah.

295/3

Arsa

-

-

3.357,00

-

1.393.155,00 TL

41.794,65 TL

14:44

Gölbaşı Mah.

295/4

Arsa

-

-

3.357,00

-

1.393.155,00 TL

41.794,65 TL

14:46

Cevherpaşa Mahallesi, Beyoğlu Caddesi No:1

131/1

Dublex Daire/

Mesken

66

66

218,00

Dördüncü Kat+Çatı Aralığı

2.791.000,00 TL

83.730,00 TL

14:48

4-)       İhaleye katılabilmek için 2886 Sayılı Kanunun ilgili maddelerince usulüne göre;

İhaleye katılacak gerçek ve tüzel kişilerde aşağıdaki şartlar aranır.

A. İstekli gerçek kişi ise:

a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b. Nüfus cüzdan sureti (kimlik fotokopisi),
c. İkametgâh Belgesi, 
d. Vekâleten katılım halinde noter tasdikli vekâletname ile vekilin noter onaylı imza beyannamesi.
e. Geçici teminat mektubu veya makbuzunun aslı,
f. Belediyemize borcu olmadığına dair Kale Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış  belge,
g. Ortak Girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi; iş ortaklığı oluşturacak gerçek ve tüzel kişilerin her biri tarafından ilgilisine göre (Geçici Teminat makbuzu hariç) istenilen belgelerin ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

B. İstekli tüzel kişilik ise:

a. Tüzel Kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu yer mahkemesinden veya Ticaret veya Sanayi Odasından alınmış Tüzel Kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
b. İhaleye giren kişinin tüzel kişiliği temsile ve ihaleye katılma yetkisine sahip olduğuna ilişkin belge, vekâletname, nüfus cüzdan fotokopisi ve imza sirküleri,
c. Tüzel Kişiliği temsilen ihaleye Katılan yetkilinin Noter Tasdikli İmza Sirküleri,
d. Türkiye de tebligat için adres göstermesi ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa fax numarası ile elektronik posta adresi,
e. Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz veya teminat mektubu,
f. Belediyemize borcu olmadığına dair Kale Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış belge,

5- 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 6. Maddesinde belirtilen kişiler doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar.

6- Şartnamesi her gün mesai saatleri içinde Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünde görülebilir.

7- Telgraf, faks ve posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

8 - İhale Komisyonu sıfatıyla hareket eden Belediye Encümeni uygun bedeli tespitte ve ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

9- İstenilen belgeler, plastik dosya içerisinde istenilen sıraya göre dizilerek ihale günü saat 13.45’e kadar Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim edilecektir.  Bu tarih ve saatten sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

10- İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, taşınmazların satışında şartname hükümleri uygulanacaktır.

11- Taliplilerin belirtilen gün ve yerde hazır bulunmaları ilan olunur.

 

#ilangovtr Basın no ILN02111004