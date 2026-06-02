KAHTA 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. KAHTA 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/202 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı ABDURRAHMAN TÜRK ile Davalı ADIYAMAN ERİKDERE KÖYÜ MUHTARLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle; Türk Medenî Kanunu'nun 713. maddesi uyarınca kadastro sırasında tescil harici bırakılan tapusuz taşınmazın tescili istemine ilişkin dava açılmıştır.

Dava konusu Adıyaman ili, Kahta İlçesi, Erikdere Köyü;

-Doğusu: 1439 parsel sayılı taşınmaz, Batısı:Yol, Kuzeyi: Tescil harici alan, Güneyi: 1439 parsel sayılı olan tapulama harici kalan taşınmaz;

-Doğusu: tescil harici alan, Batısı:Yol, Kuzeyi: 1157 parsel sayılı taşınmaz, Güneyi: Tescil harici alan olan tapulama harici kalan taşınmaz;

-Doğusu: Yol ve 1157 parsel sayılı taşınmaz, Batısı: Tescil harici alan, Kuzeyi: Yol ve Tescil harici alan, Güneyi: Tescil harici alan olan tapulama harici kalan taşınmazlarda herhangi bir hak iddia edenlerin mahkememize 3 ay içerisinde müracaat ederek itiraz ve taleplerini bildirmeleri ilan olunur. 06.05.2026

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