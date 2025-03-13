KAHTA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. KAHTA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İLAN

DOSYA NO: 2024/127

Davacı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından aşağıda adı soyadı yazılı bulunan davalılar aleyhine 4650 sayılı kanun ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 4-10. Maddeleri uyarınca taşınmazların kamulaştırma bedellerinin tespiti ile davalı/davalılar adına olan tapu kaydının iptali ve Karayolları Genel Müdürlüğü adına tescili ile yol olarak terkini talebi ile kamulaştırma davası açılmıştır. Dosyaların esas numaraları, taşınmazların bilgileri ve duruşma günü aşağıda belirtilmiştir. Taşınmaz üzerinde hak iddia edenlerin savunma ve delillerini ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememizin aşağıda belirtilen esas sayılı dosyalarına sunması ile ön inceleme duruşmasında bizzat hazır bulunmaları veya kendilerini bir vekille temsil ettirmeleri, aksi takdirde HMK'nın 147. Maddesi gereğince yargılamaya yokluklarında devam olunacağı, dosyalara konu taşınmazlar hakkında yapılacak yargılama sonunda bedel ve tespiti ile tescil kararı verileceği hususu Kamulaştırma Kanunu 10/4. Maddesi gereğince ilan olunur.04/03/2025

Dosya no Mahalle Ada ve Parsel No Duruşma Günü 2024/127 Adıyaman İli Kahta İlçesi Çobanlı köyü/mahallesi 1309 ada 15 parsel 10/07/2025

TAPU MALİKLERİ

Abuzer Karabiber, Adem Karabiber, Adem Karabiber, Ayşe Yavuz, Betül Avci, Büşra Aktan, Ekrem Karabiber, Enes Karabiber, Erkan Karabiber, Esra Ege, Fadile Karabiber, Fatma Karabiber, Fatma Kaya, Fidan Akıncı, Gülten Karabiber, Günay Korkut, Hediye Fırat, İsmail Karabiber, Leman Karabiber Mehmet Karabiber, Mehmet Karabiber, Murat Karabiber, Nursel Yetiş, Remziye Kütük, Sariye Yıldırım, Sema Nur Karaca, Sultan Yıldırım, Tülay Karabağ, Zeliha Karabiber

#ilangovtr Basın no ILN02188185