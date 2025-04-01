KAHTA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. KAHTA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İLAN

ESAS NO : 2024/48 Esas

Davacı , ŞEYH MÜSLÜM DAŞDEMİR ileDavalı , HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan) davası nedeniyle;

Dava konusu doğusu, Çıralık Köyü 547 (196 ada 4 parsel), kısmen Kale Tepesi, batısı, Çıralık Köyü 282 parsel, kısmen kayalı, kuzeyiKısmen Kale tepesi, kısmen yol, Kısmen 277 parsel,güneyi, Kısmen kayalık, kısmen Çıralık Köyü 196/2 ve 196/3 parsel taşınmazın herhangi bir hak iddia edenlerin mahkememize 3 ay içeresinde müracaat ederek itiraz ve taleplerini bildirmeleri ilan olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02198607