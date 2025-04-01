×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERResmi İlanlar Haberleri

Güncelleme Tarihi:

KAHTA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

KAHTA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Nisan 02, 2025 00:00

T.C. KAHTA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İLAN

ESAS NO : 2024/48 Esas

Davacı , ŞEYH MÜSLÜM DAŞDEMİR ileDavalı , HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan) davası nedeniyle;

Dava konusu doğusu, Çıralık Köyü 547 (196 ada 4 parsel), kısmen Kale Tepesi, batısı, Çıralık Köyü 282 parsel, kısmen kayalı, kuzeyiKısmen Kale tepesi, kısmen yol, Kısmen 277 parsel,güneyi, Kısmen kayalık, kısmen Çıralık Köyü 196/2 ve 196/3 parsel taşınmazın herhangi bir hak iddia edenlerin mahkememize 3 ay içeresinde müracaat ederek itiraz ve taleplerini bildirmeleri ilan olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02198607