KAHRAMANMARAŞ KADASTRO MAHKEMESİ

İLAN

T.C. KAHRAMANMARAŞ KADASTRO MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/1 Esas

DAVALI : DURSUN KOCA

TEBLİGAT EVRAKI İADEOLAN TÜM ADRESLERİ :

1- Osman Gazi Mah. 53043. Sk. No:2 İç Kapı No:01 Onikişubat/ KAHRAMANMARAŞ

2- 13 FLORENCE CİRCLE KENNEBUNK 04043 9988 ABD

3- Osterhouut/Hollanda (ABD'ye taşındığından bahisle gönderme yapıldı)

Mahkememizce tespit edilen adresinize duruşma gününü bildirir yurt dışı davetiye çıkarılmış olup tarafınıza usulüne uygun tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da farklı bir adrese ulaşılamadığından BAM kaldırma kararı ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma Günü: 23/06/2025 günü saat: 09:40'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi halde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu BAM kaldırma kararı ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02230563