KAHRAMANMARAŞ 9. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. KAHRAMANMARAŞ 9. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2024/55 Esas

İLAN

Davacı , NİYAZİ BUĞA ile Davalı , DULKADİROĞLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan) davası nedeniyle; Davaya konu Kahramanmaraş ili, Dulkadiroğlu İlçesi, Bulanık mahallesinde bulunan Fen bilirkişisi Nedim Kapuçam'ın 16/10/2024 tarihli Bilirkişi raporunda (A1) harfi ile gösterilen 2503.86 m2, (A2) harfi ile gösterilen 1245.34 m2, 42.73 m2 miktarındaki dava konusu taşınmazın Kuzeyi; Halis BUĞA ve Veysel ARDIÇ bağı, Güneyi; Fahri BEY bağı, Doğusu; yol, Batası; Nuri BUĞA bağı ile çevrili taşınmazı Davacı NİYAZİ BUĞRA, MEHMET ve HATİCE oğlu, 10/10/1969doğ. 47452168254T.C kimlik numaralı zilyetliğin devri yolu ile uzun bir zamandır aralıksız olarak nizasız ve fasılasız olarak kendi zilyet ve tasarrufu altında olduğundan bahisle taşınmazın adına TESCİLİNE karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Yukarıda belirtilen dava edilen bu yer hakkında herhangi bir hak iddia eden var ise, iş bu ilanın son ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde Mahkememizin 2024/55 Esas sayılı dava dosyasına yazılı olarak itiraz etmeleri hususu yasa gereği ilan olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02170607