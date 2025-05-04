T.C. KAHRAMANMARAŞ 9. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2024/178 Esas

İLAN

Davacı , MUSTAFA DADLI ile Davalı , HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan) davası nedeniyle;

Davaya konu Kahramanmaraş ili, Onikişubat İlçesi, Kürtül mahallesi Demirciler mevkinde bulunan Fen bilirkişisi Mehmet YİĞİT'in 20/02/2025 tarihli Bilirkişi raporunda (A) harfi ile gösterilen dava konusu taşınmazın Doğusu : yol, Batısı : Kürtül Mahallesi 662 (yeni 300 ada 6 parsel) parsel, Güneyi: Kürtül Mahallesi 667 (yeni 300 ada 17 parsel) parsel, Kuzeyi: boşluk ile çevrili taşınmazı Davacı Mustafa DADLI , DURDU MEHMET ve ZEYNEP oğlu, 24772925514 T.C kimlik numaralı zilyetliğin devri yolu ile uzun bir zamandır aralıksız olarak nizasız ve fasılasız olarak kendi zilyet ve tasarrufu altında olduğundan bahisle taşınmazın adına TESCİLİNE karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Yukarıda belirtilen dava edilen bu yer hakkında herhangi bir hak iddia eden var ise, iş bu ilanın son ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde Mahkememizin 2024/178 Esas sayılı dava dosyasına yazılı olarak itiraz etmeleri hususu yasa gereği ilan olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02215363