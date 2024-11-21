T.C.KAHRAMANMARAŞ 9. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2024/15 Esas

Davacı, ADEM YILDIZ ile Davalı, DULKADİROĞLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI ve MALİYE HAZİNESİ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan) davası nedeniyle;

Davaya konu Kahramanmaraş ili, Dulkadiroğlu İlçesi, Dereli mahallesinde bulunan Fen bilirkişi'nin 21/07/2024 tarihli Bilirkişi raporunda (A) harfi ile gösterilen Ev, Ahır ve Bahçe olarak kullanılan toplam 1960,21 m² miktarındaki dava konusu taşınmazın Doğusunda: Hurşit Bayır'ın tapusuz taşınmazı, Batısı: Kısmen Park ve kısmen de Kemal Aksu'ya ait tapusuz taşınmazı, Güneyi; Kadir Akdağ'ın kullanımındaki tapusuz Taşınmazı, Kuzeyinde; Kuru dere ve yol ile çevrili taşınmazı Davacı Mehmet ve Fatma oğlu, 05/05/1964 Kahramanmaraş doğumlu, 10487400712 T.C kimlik numaralı Adem YILDIZ -zilyetliğin devri yolu ile uzun bir zamandır aralıksız olarak nizasız ve fasılasız olarak kendi zilyet ve tasarrufu altında olduğundan bahisle taşınmazın adına TESCİLİNE karar verilmesini talep ve dava etmiştir.



Yukarıda belirtilen dava edilen bu yer hakkında herhangi bir hak iddia eden var ise, iş bu ilanın son ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde Mahkememizin 2024/15 Esas sayılı dava dosyasına yazılı olarak itiraz etmeleri hususu yasa gereği ilan olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02126001