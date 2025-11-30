KAHRAMANMARAŞ 5. AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. KAHRAMANMARAŞ 5. AİLE MAHKEMESİ

ESAS NO : 2024/222

KARAR NO : 2025/409

Davacı Kamile KARATUTLU tarafından mahkememizde açılan Boşanma davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

Adresinizde bulunamadığınız gerekçesiyle tebligat yapılamadığından gerekçeli kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Mahkememizce "Kahramanmaraş ili, Onikişubat ilçesi, Yörükselim mahallesi, 35 cilt, 16 hane ve 225 Bsnde kayıtlı, 13/12/1983 Kahramanmaraş doğumlu, Celal ve Emine oğlu, 35047581328 Tc kimlik numaralı, Ali KARATUTLU ile yine aynı yer nüfusa kayıtlı, 487 Bsn de Ercan ve Melek kızı, 25/08/1995 Kahramanmaraş doğumlu, 18617314922 Tc kimlik numaralı Kamile KARATUTLU'nun TMK'nın 166/1.maddesi gereğince BOŞANMALARINA" davalı ALİ KARATUTLU'ya ilanen tebliğ olunur.

7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28 ve devamı maddeleri uyarınca iş bu ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra kararın davalı ALİ KARATUTLU'ya tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğden itibaren İKİ HAFTA İÇİNDE mahkememiz kararına karşı Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi ilgili dairesi nezdinde İstinaf yasa yoluna başvurulabileceği hususu ilanen tebliğ olunur.

