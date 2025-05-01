T.C. KAHRAMANMARAŞ 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Sayı : 2024/245 Esas

İLAN METNİ

Davacı, Hazine Ve Maliye Bakanlığı ile Davalı, Dulkadiroğlu Belediye Başkanlığı arasında mahkememizde görülmekte olan Tapusuz Taşınmaz Tescili (Hazinece Açılan) davası nedeniyle; Bilirkişisi raporunda davaya konu taşınmazın, Kahramanmaraş İli, Dulkadiroğlu İlçesi, Dereli Mahallesi sınırları içerisinde kaldığı, doğusunda; tescil harici alan, batısında; tescil harici alan, güneyinde; tescil harici alan ve kuzeyinde; 9470 ada 2 parsel bulunduğu belirtilmiştir. Hazine ve Maliye Bakanlığı, hazine adına tesciline karar verilmesini talep ve dava etmiştir. Yukarıda belirtilen ve dava edilen bu yer hakkında herhangi bir hak iddia eden var ise, iş bu ilanın son ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde mahkememizin 2024/245 Esas sayılı dava dosyasına yazılı olarak itiraz etmeleri hususu yasa gereği ilan olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02215082