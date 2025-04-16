KAHRAMANMARAŞ 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

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KAHRAMANMARAŞ 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Kahramanmaraş 4. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2023/122 Esas ve 2023/682 Kararı sayılı ilamıyla; "1-Davanın KABULÜNE; K.Maraş İli, Dulkadiroğlu İlçesi, çınarlı mahallesi 136 parsel sayılı taşınmazın davalılar adına olan tapu kaydının İPTALİ ile, takyidatlardan ari olarak K.Maraş Tekstil İhtisas OSB adına tapuya KAYIT VE TESCİLİNE,

2-K.Maraş İli, Dulkadiroğlu İlçesi, Çınarlı Mahallesi, 136 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin 322.338,00-TL olarak TESPİTİNE, tespit edilen kamulaştırma bedelinin tapu üzerindeki şerh, ipotek ve takyidatlar gözetilerek ve bedele yansıtılarak dava tarihini takip eden 4 aylık sürenin bitimi olan 27.02.2017 tarihinden, karar tarihi olan 06.12.2023 tarihine kadar işleyecek yasal faizi ile birlikte bankaya bloke edilen bedelden tapudaki ve veraset ilamındaki hisseleri oranında, mükerrer ödemeye sebep verilmeyecek şekilde davalılara ÖDENMESİNE, "

Karar Verilmiş

Gerekçeli karara karşı olarak davacı Kahramanmaraş Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı vekili Av. M. Burak Gül'ün vermiş olduğu istinaf dilekçelerinde;

"Kamulaştırma bedelinin yüksek olması nedeniyle kararın kamulaştırma bedelinin tespitine ilişkin hüküm yönünden incelenerek kaldırılmasını" talep etmiş,

Mahkememizin gerekçeli kararının ve istinaf başvuru dilekçelerinin 370***800 TC Kimlik numaralı davalı Aziz GÖN'e tebligat yerine kain olmak üzere ilanen tebliğine, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra kendisine tebliğ edilmiş sayılacağı, davetiye yerine kaim olmak üzere ilanen ihtar ve tebliğ olunur.

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