İL AN

T.C. KAHRAMANMARAŞ 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Mahkememizde görülmekte olan Vasiyetnamenin Tenfizi (Yerine Getirilmesi) davası nedeniyle;

Mahkememize ait 2024/324 esas sayılı dava dosyasında, davalı H***İ ve G***N oğlu, **/**/1988 doğumlu 282***984 T.C. kimlik numaralı Engin KARAMAN'ın MERNİS sisteminde kayıtlı adresine 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 25/a maddesi uyarınca çıkartılan tebligatların iade edildiği anlaşıldığından, ilanen tebliğ yapılmasına karar verilmiştir.

Davacı, dava dilekçesinde özetle;

"Kahramanmaraş 5. Noterliğinin 17/02/2016 tarih ve 02964 yevmiye numaralı düzenleme şeklindeki vasiyetnamenin tenfizine karar verilmesini talep ve dava etmiştir."

İşbu ilanın, ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra dava dilekçesi, tensip zaptı ve tevzii formunun tebliğ edilmiş sayılacağı ve 2 hafta içerisinde cevap dilekçesi vermeniz ve delillerinizi bildirmeniz, aksi takdirde davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız ve delil bildirmekten vazgeçmiş sayılacağınız HMK'nın 122,126,127,128. maddeleri uyarınca İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

#ilangovtr Basın no ILN02183486