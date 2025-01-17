T.C.KAHRAMANMARAŞ 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N

K.Maraş 4.Asliye Hukuk Mahkemesinin 2023/157 esas sayılı (Birleşen 4.AHM 2023/203 E, 2024/81 K sayılı dosyasında) dava konusu edilen ve K.Maraş İli, Onikişubat İlçesi, Dereboğazı Mahallesinde bulunan Doğusu Tapulama harici boşluk, Batısı ve kuzeyi Dereboğazı mahallesi 111 ada 24 parsel ve güneyi yol ile çevrili olan taşınmaz hakkında herhangi bir hak iddia eden var ise, işbu ilanın son ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde Mahkememizin 2023/157 Esas sayılı dava dosyasına yazılı olarak itiraz etmeleri hususu yasa gereği ilan olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02156088