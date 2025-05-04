KAHRAMANMARAŞ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

İLAN

Sayı: 2023/481 Esas

Davacı MUSTAFA CEYHAN ile Davalı KAHRAMANMARAŞ BÜYÜK ŞEHİR BELEDİYESİ, KAHRAMANMARAŞ MALİYE HAZİNESİ, KAHRAMANMARAŞ ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan) davası nedeniyle;

Davaya konu Kahramanmaraş İli Onikişubat İlçesi, Dereboğazı Mahallesine ait fen bilirkişi raporunda Krokide A harfi ile gösterilen 615.18 m2 zeytinlik olarak kullanılan yerin Mehmet ve Beyhan oğlu, 08/03/1998 doğumlu, Davacı Mustafa Ceyhan zilyetliği olup yaklaşık 40 yıldan beridir aralıksız çekişmesiz ve malik sıfatıyla ekip biçmek suretiyle kullandığını, kendi zilyet ve tasarrufu altında olduğundan bahisle taşınmazın adına TESCİLİNE karar verilmesini talep ve dava etmiştir.Yukarıda belirtilen dava edilen bu yer hakkında herhangi bir hak iddia eden var ise, iş bu ilanın son ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde Mahkememizin 2023/481 Esas sayılı dava dosyasına yazılı olarak itiraz etmeleri hususu yasa gereği ilan olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02215373