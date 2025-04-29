KAHRAMANMARAŞ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

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Davacı MEDİHA GÜNGÖRMEZ ile Davalı DULKADİROĞLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan) davası nedeniyle; Davaya konu K.Maraş ili, Dulkadiroğlu ilçesi Karacasu Karşıyaka Mah. sınırlarında kain Doğusu: Ölü Ejder Güngörmez taşınmazı, Batısı: Yol, Güneyi: Asfalt, Kuzeyi: İbrahim Güngörmez taşınmazı ile çevrili olan Fen bilirkişi raporunda A1 harfi ile gösterilen 960,22 m2 ev ve A2 harfi ile gösterilen 25,29 m2 yüzölçümlü taşınmazları Abdullah ve Esme kızı, 03/03/1971 doğumlu Davacı MEDİHA GÜNGÖRMEZ'in zilyetliği olup 25-30 yıldan fazla bir zamandır aralıksız olarak nizasız ve fasılasız olarak kendi zilyet ve tasarrufu altında olduğundan bahisle taşınmazın adına TESCİLİNE karar verilmesini talep ve dava etmiştir.Yukarıda belirtilen dava edilen bu yer hakkında herhangi bir hak iddia eden var ise, iş bu ilanın son ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde Mahkememizin 2022/737 Esas sayılı dava dosyasına yazılı olarak itiraz etmeleri hususu yasa gereği ilan olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02214456