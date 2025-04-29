T.C. KAHRAMANMARAŞ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2024/274 Esas

İL AN

Davacı , HÜSEYİN BAKIR ile Davalı , KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan) davası nedeniyle; Dava konusu taşınmazın devamı olan ve bitişik kısmında bulunan Kahramanmaraş ili, Onikişubat ilçesi, Elmacık Mahallesi 196 ada 37 parsel sayılı fen bilirkişisinin 29/01/2025 tarihli bilirkişi raporunda A harfi ile gösterilen toplam 155,16 m2 miktarındaki doğusu; 196 ada 39 ve 38 nolu parseller tescil harici taşınmaz Batısı ; 196 ada 36 nolu parsel tescil harici taşınmaz, Kuzeyi ; paftasında ve zeminde yol olarak kullanılan tescil harici taşınmaz , Güneyi 196 ada 37 nolu parsel; tescil harici taşınmazDavacı MUSA ve HATİCE oğlu , 1970 doğ. Kahramanmaraş doğumlu 27769824814 T.C kimlik numaralı HÜSEYİN BAKIR zilyetliğin devri yolu ile uzun bir zamandır aralıksız olarak nizasız ve fasılasız olarak kendi zilyet ve tasarrufu altında olduğundan bahisle taşınmazın adına TESCİLİNE karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Yukarıda belirtilen dava edilen bu yer hakkında herhangi bir hak iddia eden var ise, iş bu ilanın son ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde Mahkememizin Sayı:2024/274 Esas sayılı dava dosyasına yazılı olarak itiraz etmeleri hususu yasa gereği ilan olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02214444