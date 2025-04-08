T.C. KAHRAMANMARAŞ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2023/482 Esas

İL AN

Davacı , Arif Aksu ile Davalı , Dulkadiroğlu Belediye Başkanlığı arasında mahkememizde görülmekte olan Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan) davası nedeniyle; Davaya konu Kahramanmaraş ili, Dulkadiroğlu ilçesi, Dereli Mahallesinde bulunan Fen bilirkişinin 26/11/2024 tarihli bilirkişi raporunda A harfi ile gösterilen toplam 1354.28 m2 miktarındaki doğusu; tescil harici taşınmaz Batısı ; tescil harici taşınmaz, Kuzeyi ; tescil harici taşınmaz , Güneyi ; tescil harici taşınmaz Davacı Mehmet ve Yıldız oğlu, 1963 doğ. Kahramanmaraş d.lu, 51013049968 T.C kimlik numaralı ARİF AKSU - zilyetliğin devri yolu ile uzun bir zamandır aralıksız olarak nizasız ve fasılasız olarak kendi zilyet ve tasarrufu altında olduğundan bahisle taşınmazın adına TESCİLİNE karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Yukarıda belirtilen dava edilen bu yer hakkında herhangi bir hak iddia eden var ise, iş bu ilanın son ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde Mahkememizin Sayı:2023/482 Esas sayılı dava dosyasına yazılı olarak itiraz etmeleri hususu yasa gereği ilan olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02201659