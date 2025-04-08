T.C. KAHRAMANMARAŞ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2024/272 Esas

İL AN

Davacı Muammer Karaca ile Davalı Dulkadiroğlu Belediye Başkanlığı arasında mahkememizde görülmekte olan Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan) davası nedeniyle; Davaya konu Kahramanmaraş ili, Dulkadiroğlu ilçesi, Elmalar Mahallesinde bulunan Fen bilirkişinin 13/02/2025 tarihli bilirkişi raporunda A harfi ile gösterilen toplam 332.91 m2 miktarındaki doğusu; tescil harici taşınmaz (yol) Batısı ; 130 ada 9 parsel (eski 144 parsel), Kuzeyi ; tescil harici taşınmaz(yol) , Güneyi ; tescil harici taşınmaz (yol) Davacı Enver ve Şerife oğlu, 1981 doğ. Kahramanmaraş d.lu, 47260176182 T.C kimlik numaralı MUAMMER KARACA - zilyetliğin devri yolu ile uzun bir zamandır aralıksız olarak nizasız ve fasılasız olarak kendi zilyet ve tasarrufu altında olduğundan bahisle taşınmazın adına TESCİLİNE karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Yukarıda belirtilen dava edilen bu yer hakkında herhangi bir hak iddia eden var ise, iş bu ilanın son ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde Mahkememizin Sayı:2024/272 Esas sayılı dava dosyasına yazılı olarak itiraz etmeleri hususu yasa gereği ilan olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02201660