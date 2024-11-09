KAHRAMANMARAŞ

3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

İLAN

Davacı YAKUP AKYOL ile Davalı DULKADİROĞLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI, HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI VE KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan) davası nedeniyle;

Davaya konu K.Maraş ili, Dulkadiroğlu ilçesi, Dereli Mah. Sakızçukuru mevkiinde bulunan ve Batısı: Bayram Akyol ve Emre Purtaş'a ait bağ yeri, Doğusunda: 9553 Ada 19 parsel, Kuzeyinde: 9553 Ada 20 parsel ve yol, Güneyinde: Mehmet KURTOĞLU ve Bolat Sıddık'a tapusuz taşınmaz ile çevrili taşınmaz Feyzi ve Suna oğlu, 01/10/1973 doğumlu Davacı YAKUP AKYOL'un zilyetliği olup 25-30 yıldan fazla bir zamandır aralıksız olarak nizasız ve fasılasız olarak kendi zilyet ve tasarrufu altında olduğundan bahisle taşınmazın adına TESCİLİNE karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Yukarıda belirtilen dava edilen bu yer hakkında herhangi bir hak iddia eden var ise, iş bu ilanın son ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde Mahkememizin 2022/863 Esas sayılı dava dosyasına yazılı olarak itiraz etmeleri hususu yasa gereği ilan olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02118883