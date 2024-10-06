KAHRAMANMARAŞ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

İLAN

Davacı İSMAİL DAVUTOĞLU ile Davalı DULKADİROĞLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI, HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI VE KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan) davası nedeniyle;

Davaya konu K.Maraş ili, Dulkadiroğlu ilçesi, Doğanlıkarahasan Mahallesi sınırlarında kain Kuzeyi: Kadastro harici boşluk, Güneyi: Ali Poyrazoğlu'na ait 172 Ada 68 parsel, Batısı: Hazineye ait 172 Ada 67 parsel, Doğusu: Kadastro harici boşluk ile çevrili taşınmaz Mustafa ve Zeliha oğlu, 01/05/1948 doğumlu Davacı İSMAİL DAVUTOĞLU'nun zilyetliği olup 25-30 yıldan fazla bir zamandır aralıksız olarak nizasız ve fasılasız olarak kendi zilyet ve tasarrufu altında olduğundan bahisle taşınmazın adına TESCİLİNE karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Yukarıda belirtilen dava edilen bu yer hakkında herhangi bir hak iddia eden var ise, iş bu ilanın son ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde Mahkememizin 2022/823 Esas sayılı dava dosyasına yazılı olarak itiraz etmeleri hususu yasa gereği ilan olunur.

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