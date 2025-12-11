KAHRAMANMARAŞ 3. AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

İLAN

T.C. KAHRAMANMARAŞ 3. AİLE MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2024/616 Esas

DAVALI : MEHMET DANYILDIZI Tavşan Tepe Mahallesi69006. Sokak Bereket Sitesi B Blok No:3 İç Kapı No:04 Onikişubat/ KAHRAMANMARAŞ

Davacı Tuğba Akgül tarafından aleyhinize açılan Nafaka (Nafakanın Artırımı) davasının yapılan yargılamasında;

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; tarafların K. Maraş 2. Aile Mahkemesi'nin 2016/225-241 Esas Karar sayılı ilamı ile boşandıklarını, velayeti müvekkiline verilen müşterek çocuklar ile müvekkili lehine 400,00'er TL den toplam 1.600,00 TL iştirak ve yoksulluk nafakasına hükmedildiğini, müşterek çocukların gerek okul masrafları, gerek günlük ihtiyaçları için gerekli masrafı annenin tek başına giderebilmesinin mümkün olmadığını, müşterek çocuklar ve müvekkil lehine hükmedilen 400,00 TL nafakanın artırılarak ayrı ayrı 5000,00'er TL nafakaya hükmedilmesini, hükmedilecek nafakanın her yıl ÜFE oranında artırılmasına, yargılama gideri ve vekalet ücretinin davalı tarafa yükletilmesini talep ve dava etmiştir.

Dosyamız davalısı olan MEHMET DANYILDIZI'na yapılan tüm aramalara rağmen adresinin tespit edilemediğinden davalıya yukarıda özeti yazılı dava dilekçesi ile ekli ihtarlı-meşruhatlı davetiye içeriği 6100 sayılı HMK'nın 122. maddesi gereğince iş bu davetiyenin size tebliğinden itibaren yasal 2 hafta içerisinde davaya karşı itirazlarınızı, cevabınızı ve delillerinizi mahkememize ibraz etmeniz aksi takdirde aleyhinize açılan davayı inkar etmiş sayılacağınız, ayrıca yazılı belirlenen 31/03/2026 günü saat 10:10 daön inceleme ve tahkikat duruşması yapılacağından sulh için gerekli hazırlı yapmanız duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve mahkememizce yokluğunuzda karar verileceği ve VARSA TANIKLARINIZI DURUŞMADA HAZIR ETMENİZ HUSUSUna ilişkin davetiye içeriğinin ilanen tebliğine karar verilmiş olup iş bu ilan özetinin gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 8. Gün yukarıda dava dilekçesi ve ekli ihtarlı-meşruhatlı davetiyenin davalıya tebliğ edilmiş sayılacağı hususu ilanen tebliğ olunur.

