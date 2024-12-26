T.C.

KAHRAMANMARAŞ

2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2024/873 Esas

İLANDIR

Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Davacı vekili dava dilekçesinde ; KAHRAMANMARAŞ ili, ONİKİŞUBAT ilçesi, İSMAİLLİ mah/köy, 90 Cilt, 86 Aile sıra no, 1 sırada nüfusa kayıtlı, İBRAHİM ve FATMA oğlu/kızı, 26/12/1971 dogumlu Muhammet TEKİŞ'in 06.02.2023 tarihinde meydana gelen depremde Kahramanmaraş İli, Onikişubat İlçesi, Karamanlı Mahallesi, 5736 Ada,2 Parsel taşınmazın yıkılması sırasında vefat ettiğini, Muhammet Tekiş'e ulaşmak mümkün olmadığını, TMK 44.maddesi gereğince Muhammed Bekir Yeşil hakkında gaipliğe karar verilmesini talep etmiş olduğundan,

Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilmesi talep edilen MUHAMMET TEKİŞ isimli şahsı tanıyan ,bilen ve gaipliği hakkında bilgisi olanların ilanın gazetede yayınlanmasından itibaren 6 ay içerisinde mahkememize bildirmeleri, aksi takdirde adı geçenin M.K.'nun 33 ve 35 maddeleri gereğince GAİPLİĞİNE karar verileceği hususu ilanen tebliğ olunur.

GAİP

TC KİMLİK NO : 41683361316

ADI SOYADI : MUHAMMET TEKİŞ

BABA ADI : İBRAHİM

ANA ADI : FATMA

DOĞUM TARİHİ : 26/12/1971

DOĞUM YERİ :KAHRAMANMARAŞ

İKAMETGAH ADRESİ:KAHRAMANMARAŞ İLİ, ONİKİŞUBAT İLÇESİ, KARAMANLIMAHALLESİ, 5736 ADA,2 PARSEL SAYILI TAŞINMAZ

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