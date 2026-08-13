T.C. KAHRAMANMARAŞ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2024/411 Esas

İLAN

Mahkememizde görülmekte olan Tapusuz taşınmaz tescil davası duruşma ara kararı uyarıca ilana karar verilmiş olup,

Davaya konusu Kahramanmaraş ili Dulkadiroğlu ilçesi Çınarlı mahallesine152 Ada 66 Parsel kain krokide A harfi ile gösterilen kısım, Batısı 152 ada 72 parsel, Doğusu 152 ada 72 parsel, Güneyi 152 ada 72 parsel ve Kuzeyi 152 ada 72 parselde bulunan taşınmazı ev ve bahçe olarak nizasız ve fasılsız olarak kendi zilyet ve tasarrufu altında olduğunu ve imar ihya etmek suretiyle kullandığından bahisle taşınmazın davacı Musa Oruçlar (12071760486) adına tapuya tesciline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Yukarıda belirtilen dava edilen bu yer hakkında herhangi bir hak iddia eden var ise, iş bu ilanın son ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde Mahkememizin Sayı : 2024/411 Esas dava dosyasına yazılı olarak itiraz etmeleri hususu yasa gereği İLANEN DUYURULUR.

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