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KAHRAMANMARAŞ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

KAHRAMANMARAŞ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Mart 26, 2025 00:00

T.C. KAHRAMANMARAŞ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2022/494 Esas

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Mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesine Dayalı) davasında yapılan tüm araştırmalara rağmen ulaşılamayan dava dilekçesinin de ilanen tebliğ edildiği TÜRKENUR DİKMEN' e 09/09/2025 Tarihine bırakılan duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Belirlenen gün ve saatte duruşmaya gelmediğiniz veya gelip de davayı takip etmediğiniz takdirde geçerli bir özrünüz olmadan mahkemede hazır bulunmadığınız takdirde duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz hususu ilanen tebliğ olunur.

 

#ilangovtr Basın no ILN02196484