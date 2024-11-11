T.C.

KAHRAMANMARAŞ

2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2021/458 Esas -

Davacı , HACI MEHMET TOPAL ile Davalı , CELAL SIRLI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle;

K.Maraş ili, Dulkadiroğlu ilçesi, Peynirdere mahallesinde kain olup, davacı Hacı Mehmet Topal'a 40 yıla yakın süredir bahçe olarak kullanımında olan dava konusu taşınmazın harita bilirkişi raporunda A1 harfi ile gösterilen kısmın alanı 236.46 m2 yer, A2 harfi ile gösterilen kısmın alanı 591.30 m2 yer ve B harfi ile gösterilen kısmın alanı 697.22 m2 alandır. Dava konusu taşınmazın doğusu Peynirdere mahallesi 153 ada 7 parsel (eski 779 parsel), batısı yol ve yoldan sonra Peynirdere mahallesi155 ada 6 parsel (eski 425 parsel), kuzeyi Peynirdere mahallesi 153 ada 6 parsel (eski 573 parsel), güneyi yol veyoldan sonra Peynirdere mahallesi 155 ada 7 parsel (eski 424 parsel) ile çevrili olup bahçe olarak kullanılan, taşınmazlar ile çevrili olup, davacıya intikal edene kadar en az 40 yılı aşkın nizasız ve fasılasız olarak zilyet ve tasarrufunda olduğunu belirterek adına tesciline karar verilmesini talep etmiştir.

Dava edilen bu yer hakkında herhangi bir hak iddia edenlerin var ise son ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde mahkememizin 2021/458 Esas sayılı dava dosyasına itiraz etmeleri hususu yasa gereği ilan olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02118526