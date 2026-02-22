KAHRAMANMARAŞ 10. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

İLAN

KAHRAMANMARAŞ 10. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/23

KARAR NO : 2025/145

Mahkememize ait 25/11/2025 tarih ve 2024/23 Esas 2025/145 karar sayılı dosyamızdan;

1-) Davacının davasının REDDİNE,

2-) Harçlar yasası gereği alınması gerekli 615,40.-TL harçtan, peşin ve tamamlama harcı olarak alınan toplam 8.150,38.TL'nin mahsubu ile geriye kalan 7.534,98.TL'nin karar kesinleştiğinde ve talepleri halinde davacıya iadesine,

3-) Davacı tarafından yapılan yargılama giderlerinin, davacı uhdesinde bırakılmasına,

4-) İş bu hükmün kesinleşmesinden sonra dava taraflarınca yapılan yargılama giderlerinin kullanılmayan kısımlarının Yazı İşleri Müdürü tarafından ilgilisine iadesine,

Dair davacı vekilinin yüzlerine karşı verilen karar taraflardan her birine usulen tebliğ tarihinden itibaren iki haftalık süre içinde Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi'ne başvurmak üzere istinaf yolu açık olarak okunup usulen tefhim edildi. " şeklinde karar verildiği, Mahkememizce yapılan tüm araştırmalara rağmen 32504078650 TC kimlik numaralı Ali oğlu, 01/01/1954 Doğumlu davalı Hasan ELMALI ve 47608047488 TC kimlik numaralı Ali oğlu, 02/01/1976 doğumlu davalı Hüseyin ELMALI' nın adresi tespit edilemediğinden , Mahkememiz kararının davalılar Hasan Elmalı ve Hüseyin Elmalı' ya ilanen tebliğine, gerekçeli kararın ve İstinaf başvuru dilekçesinin ilanın yayından tarihinden 7 gün sonra davalılara tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde (İstinaf) itiraz yasa yolunun açık olduğu hususu ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02405842