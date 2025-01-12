×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERResmi İlanlar Haberleri

Güncelleme Tarihi:

KAHRAMANMARAŞ 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

KAHRAMANMARAŞ 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Ocak 13, 2025 00:00

T.C. KAHRAMANMARAŞ
1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2024/200 Esas

İLAN

SAADET NALBANTBAŞI ile arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle; K.Maraşa ili Onikişubat ilçesi Hayrullah Mahallesi Cilt No: 15 Aile Sıra No:14 Hane No:17'de nüfusa kayıtlı bulunan Eşref Doğan ve Rezzan'dan olma 06/07/1954 d.lu ve İsmet Paşa Mah. 36001. Sk. No:4 İç Kapı No:10 Dulkadiroğlu/ KAHRAMANMARAŞ adresinde muhkim Fatih Nalbantbaşı'nın gaipliği talep edildiğinden, adı geçeni bilen görenlerin hayat ve mevatından bilgileri olanların Mahkememizin 2024/200 Esas sayılı dava dosyasına ilan tarihinden itibaren 6 ay içinde bildirmeleri aksi takdirde adı geçenin M.K.'nun 33 ve 35 maddeleri gereğince GAİPLİĞİNE karar verileceği hususu ilan olunur.

 

#ilangovtr Basın no ILN02154046