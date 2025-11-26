KAHRAMANMARAŞ 1. AİLE MAHKEMESİ

Güncelleme Tarihi:
สาธารณรัฐตุรกี
คารามานมารัส
1.ศาลครอบครัว
หมายเลขไฟล์ : 2021/621 พื้นฐาน
หมายเลขการตัดสินใจ : 2024/579
สรุปประกาศ
เนื่องจากการหย่าร้าง (การหย่าร้างเนื่องจากการสั่นของสหภาพการแต่งงาน (การแข่งขัน)) ที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลระหว่างโจทก์ SAMET DEMİRHAN และจำเลย ANUSARA DEMİRHAN;
ด้วยการยอมรับคดีนี้ โจทก์ Samet DEMİRHAN ซึ่งจดทะเบียนในประชากรของจังหวัด Kahramanmaraş เขต Dulkadiroğlu บุตรชายของ ISmail และ Kıymet เกิดในปี 1986 และภรรยาของจำเลย Anusara SUWANNARAT (DEMİRHAN) ซึ่งเป็นพลเมืองของ ราชอาณาจักรไทยอยู่ภายใต้มาตรา 166/1 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งตุรกี มีมติแล้วว่าควรหย่าร้างตามบทความ เนื่องจากฝ่ายโจทก์ไม่มีการเรียกร้องค่าเสียหายที่เป็นตั วเงินและไม่ใช่ตัวเงิน มาตรการป้องกันและค่าเลี้ยงดู จึงได้ตัดสินใจว่าไม่จำเป็นต้อ งทำการตัดสินใจในประเด็นนี้ เนื่องจากฝ่ายโจทก์ประกาศว่าไม่มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีควรตกเป็นของโจทก์ และเนื่องจากฝ่ายโจทก์ไม่มี การร้องขอค่ าทนายความ จึงตัดสินว่าไม่จำเป็นต้องประเมินค่าทนายความ
เนื่องจากที่อยู่ของจำเลยในแฟ้มของเรา อนุสรา สุวรรณรัต (DEMİRHAN) ซึ่งเป็นบุคคลสัญชาติราชอาณาจักรไทย ไม่สามารถระบุได้แม้จะมีการค้นหาทั้งหมด จึงได้มีมติให้แจ้งให้จำเลยทราบถึงคำตัดสินที่สมเหตุสมผลของศาลของเรา โดยสรุปคือ ที่เขียนไว้ข้างต้นและถือว่าได้แจ้งให้จำเลยทราบแล้วเป็นเวลา 8 วัน นับแต่วันที่ประกาศสรุปคำวินิจฉัยนี้ในหนังสือพิมพ์
#ilangovtr Basın no ILN02344572