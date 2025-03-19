KAHRAMANMARAŞ 1. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI

T.C. KAHRAMANMARAŞ 1. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Dosya No: 2024/14 Esas

Karar No: 2024/203

İLAN

SANIK : YAVUZ CORUK, Bayram ve Hayriye oğlu, 15/02/1987 Develi doğumlu. Yukarıfenese Mah. Kuyulu Sk. No:21 Develi KAYSERİ adresinde oturur.

Mahkememizin 25/06/2024 tarih, 2024/14 Esas ve 2024/203 Karar sayılı kararı ile sanık Yavuz CORUK'un, Kişinin kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta, kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurumlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık" suçundan 5237 Sayılı TCK'nın 158/1-L ve son, 62/1, 52/2, 52/4 maddeleri gereğince neticeten 3 YIL 4 AY HAPİS ve 20.100,00TL ADLİ PARA cezası ile cezalandırılmasına, 5237 sayılı TCK'nın 53/1-2-3 maddelerinin tatbikine, karar verilmiştir.

Gerekçeli kararın tebliği, sanığın adresinin meçhul olması nedeniyle mümkün olmamıştır. Bu nedenlerle 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28 ve 29. maddeleri gereğince hüküm özetinin ilanen tebliğine karar verilmiş olup, gerekçeli karar Kahramanmaraş Adliyesinde herkesin görebileceği bir yerde bulunan ilan panosuna iki hafta süre ile kalacak şekilde asılmıştır. İş bu ilanın aynı kanunun 31.maddesi gereğince ilan tarihinden itibaren 15 (Onbeş) gün sonra sanığa tebligatın yapılmış sayılmasına, karara karşı iki hafta içerisinde Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yasa yoluna başvurabileceği, başvurulmadığı takdirde kararın kesinleşeceği, tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.

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